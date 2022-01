Lait bio chez Sodiaal : une stratégie illisible pour la Confédération Paysanne Bretagne

Sodiaal a informé ses producteurs de lait bio d’une incitation financière à la réduction de la production à compter de février 2022 et ce, pour 6 mois (113 €/1000 litres pour une réduction entre 3 et 10% des volumes livrés par rapport au même mois de l’année 2021). La coopérative a également annoncé que, sur janvier, le lait déclassé bio sera payé moins cher que le conventionnel (359 €/1000 l contre 361,9 €/ 1000 l (prix A) et 449,7 €/ 1000 l (prix B)).

La confédération paysanne de Bretagne qualifie cette stratégie « d’incompréhensible, illisible et inadmissible ». Elle demande à Sodiaal de proposer un dispositif de baisse des volumes de lait bio avec une indemnité “réellement incitative“.