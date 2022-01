Bien mélanger pour bien ruminer

Christian Guillou s’est équipé d’une mélangeuse pour nourrir son troupeau allaitant. La machine coupe les pailles à 7 cm de longueur pour favoriser la rumination.

« Dans le rumen, la fine tombe au fond, la fibre flotte ». Simon Rohart, responsable commercial Bretagne chez Keenan, prend pour illustrer ses propos un sac plastique rempli à 2/3 d’eau, et dans lequel il a mélangé la ration préparée par Christian Guillou, éleveur de Blondes d’Aquitaine à Saint-Évarzec (29). « Le rumen contient 2/3 d’eau pour 1/3 de gaz. La présence de fibres mécaniques est nécessaire pour ruminer et remettre en suspension tous les éléments nutritifs ». Le fabricant a proposé un après-midi technique chez l’éleveur, qui utilise le modèle Mécafibre 320 de 14 m3 pour préparer la ration de ses 60 mères et de leur suite.

Coupe franche

L’éleveur finistérien s’est équipé de ce modèle de mélangeuse depuis septembre dernier. Avant et pour favoriser la rumination, de la paille était étalée sur la ration. Désormais, 60 kg de paille sont incorporés à 250 kg d’enrubannage et 1,5 t de maïs ensilage dans la mélangeuse. « La fibre est calibrée à la bonne longueur, coupée de manière nette et franche. Une paille déstructurée n’aura pas cet effet ». Depuis, l’éleveur constate « un troupeau nettement plus calme. Les vaches sont souvent couchées. Il y a aussi moins de refus car la paille est diffusée dans la ration ».

Plus de lait

La bonne rumination et une bonne assimilation des éléments nutritifs « donnent une production laitière des mères plus régulière. Les veaux bénéficient d’un lait et d’un colostrum de composition homogène », fait observer Mickaël Jacq, nutritionniste chez Keenan. Une longueur de 7 cm offre le maximum d’efficacité avec un minimum d’encombrement. « Pour des animaux à l’engraissement, visez un objectif de 40 à 43 % de matière sèche. Sur les vaches gestantes, la ration peut être un peu plus sèche avec un peu plus de fibres ». Selon le nutritionniste, le fait de passer à une mélangeuse pour préparer la ration des bovins permet « d’économiser 15 % de fourrage. Pour un animal à l’engraissement qui reçoit 15 kg MS/jour, le coût de la ration est évalué à 3 €/jour. Avec une économie de 15 %, l’éleveur gagne 45 centimes / animal / jour, soit un gain de 54 € sur une période de 120 jours », chiffre-t-il.