Échange européen en Bretagne

Nefertiti est projet de recherche et d’innovation dont l’objectif est de mettre en place 10 réseaux européens pour échanger sur des thématiques qui impacteront l’agriculture française et européenne. Ces réseaux rassemblent 45 groupements régionaux de différents pays.

Ce projet permet aux agriculteurs et conseillers de réseaux européens de se rencontrer pour échanger et diffuser leurs connaissances. Cette année, c’est en Bretagne que le groupe se retrouvait cette semaine sous l’égide de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne et l’Institut de l’élevage. Les participants ont découvert les thématiques travaillées dans la région : stockage carbone dans les sols ; élevage laitier de précision ; utilisation et gestion du numérique et des données ; systèmes d’élevage résilient en agriculture biologique.