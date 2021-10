Chèvres: surcoût de 22 €/1000 L pour les aliments achetés en 2021

Pour 2021, le coût de production des ateliers caprins laitiers conventionnels va augmenter de 972 € à 1 009 € / 1000 L (amortissement et rémunération de tous les facteurs de production, travail, capitaux propres et foncier en propriété, inclus).

Le prix de vente moyen du lait est estimé à 776 €/1 000 L, selon les estimations de l’institut de l’élevage. Le coût des aliments achetés devrait augmenter de 22 €/1000 L, soit une augmentation de 7,9 % contre 1,6 % en 2020.

Une soixantaine d’exploitations sont réparties sur les départements d’Ille-et-Vilaine et Morbihan en Bretagne.