Comme en filière conventionnelle, le juste partage de la valeur est un objectif en lait bio. Plusieurs actions concrètes ont été présentées lors de l’assemblée générale de l’OP « Lait bio Seine et Loire ». Un accord-cadre régissant les relations contractuelles entre l’OP « Lait bio Seine et Loire » et la laiterie Saint-Père appartenant au groupe Agromousquetaires (Intermarché)…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous