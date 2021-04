Des actions et des idées pour parler de son métier

Des projets sont dans les cartons de l’association qui réorganise sa stratégie de communication face à une situation sanitaire compliquée. Des petites visites par groupes restreints répondent à la demande des familles.

Agriculteurs de Bretagne « est là pour nous aider à reprendre la parole, afin de renouer le fil entre nous et le consommateur ». Dominique Gautier, vice-présidente de l’association, est convaincue des bienfaits de ces communications positives. Face à un public qui imagine tout et son contraire, « on explique notre métier, les gens sont surpris ».

Essayer les découvertes à la ferme

Réunis lors de rencontres territoriales à Scaër (29) sur le site de triage, de séchage et de stockage de céréales bio de la coopérative Terres de l’Ouest, certains adhérents ont pu échanger sur les nouveautés à venir.

Si la date des portes ouvertes de « Tous à la ferme ! » initialement prévue au 13 juin est reportée au 26 septembre, Jean-Paul Le Métayer, directeur de la structure, propose en complément et à tous les adhérents qui le souhaitent « d’accueillir ponctuellement des petits groupes, sur des durées courtes (environ 1,5 heure), dans le cadre de Découvertes à la ferme ». Les prochaines vacances de Pâques ou encore les journées nationales de l’agriculture qui se tiendront au mois de juin sont des bons créneaux à retenir pour faire découvrir son site agricole. L’association apporte son aide pour organiser ce genre d’événement chez soi. « Il y a une réelle demande des familles », fait observer Dominique Gautier, qui s’est essayée à l’opération en février dernier, et qui pense renouveler ces journées d’accueil l’été prochain, pendant les chantiers de moisson.

Un projet est enfin en préparation chez Agriculteurs de Bretagne, en partenariat avec les écoles, « pour faire un lien entre l’agriculture et l’alimentation, et faire découvrir aux élèves une activité essentielle », conclut Jean-Paul Le Métayer. Ce projet sera aussi l’occasion de susciter des vocations.