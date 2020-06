Niveau record pour la production mondiale de grains

Les stocks mondiaux verraient leur première augmentation en quatre ans, à 627 Mt de grains.

Le Conseil international des céréales (CIC) a le 28 mai révisé en hausse sa prévision de récolte de grains dans le monde, à un volume inédit. « La production mondiale de grains en 2020-21 devrait atteindre un sommet jamais vu de 2 230 Mt (+ 54 Mt sur un an), incluant des récoltes records en blé (+4 M) et maïs (+50 M) », selon un rapport. Elle est ainsi réévaluée de 12 Mt par rapport à mai, conséquence de «meilleures perspectives de récolte en maïs (y compris aux États-Unis et en Chine)». La consommation mondiale, à 2 218 Mt, franchirait un nouveau pic, avec «une utilisation accrue en alimentation humaine et animale ainsi qu’une reprise de la demande industrielle». C’est toutefois 4 Mt de moins qu’annoncé il y a un mois, la faute du secteur industriel. Les stocks mondiaux verraient leur première augmentation en quatre ans, à 627 Mt de grains (+13 Mt sur une année), malgré une quatrième baisse successive pour le maïs qui est compensée par des hausses pour les autres céréales. Ils gonflent de 10 Mt par rapport à l’estimation du mois dernier, sous l’impulsion du blé, du maïs, du seigle. Les échanges internationaux sont projetés à un nouveau sommet de 387 Mt (contre 384 Mt en mai), portés par une douzième hausse de suite pour le maïs.