Traitement de l’eau : une surveillance régulière à prévoir

Mettre un système de traitement de désinfection de l’eau peut s’avérer nécessaire. Mais l’investissement initial exige aussi, dans de nombreux cas, de la maintenance et une surveillance régulière de l’efficacité mesurée en bout de ligne.

Le circuit de distribution de l’eau exige de l’entretien, pour éviter l’encrassement et l’installation de biofilm qui tapisse les canalisations, engendrant une augmentation de la consommation voire la neutralisation de produit de traitement.

Purger la ligne une fois par an

Les ions métalliques (oxydes de fer et de magnésium) peuvent tapisser sous forme de dépôts les parois des canalisations, diminuant ainsi le diamètre de distribution et le débit du circuit. « Entretien d’autant plus facilité s’il est prévu avec du matériel présentant la meilleure glissance (inox, PEHD, PE, PER,..), un système de distribution organisé en étoile à partir d’un tableau d’eau avec une ligne d’eau par usage ou par bâtiment, une vanne de coupure pour isoler un circuit, un point d’injection ou une manchette démontable en début de circuit, des vannes de purge de vide sanitaire à chaque bout de ligne. Il convient d’éviter avant tout les-culs-de-sac, les T et les dérivations non utilisées… », insiste Félix Mahé, de GDS Bretagne.

« Si en volaille la purge est réalisée à chaque vide sanitaire, on conseille néanmoins en démarrage de bande, en période chaude, de purger les circuits toutes les 6 heures… L’eau stagnante chauffe et le traitement perd de son pouvoir désinfectant », explique Félix Mahé. En ruminant ou en absence de vide sanitaire, on conseille de purger le circuit au minimum une fois par an et de désinfecter le circuit à partir de la cuve pressurisée, pour enlever tous les dépôts.

Vérifier le dosage de produit en bout de ligne

En cours d’utilisation, il faut aussi s’assurer du bon fonctionnement du traitement. Dans un système de traitement à base de chlore avec une émission de 1 à 1,5 mg/L en début de circuit, on doit par exemple trouver du chlore libre résiduel à 0,5 mg/L, dosé par des réactifs colorimétriques, en bout de ligne. Une mauvaise teneur détectée en bout de ligne ? Il faut alors revérifier le dosage de produit en début de circuit ou prévoir un nettoyage du circuit.