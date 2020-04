Bras d’attelage pivotants pour optimiser la fauche dans les virages et la pente

CLAAS et Hans Sauter ont développé ensemble des bras d’attelage avant à pivotement hydraulique pour la fauche avec des combinaisons frontale-arrière. Cela permet de supprimer l’incorporation de terre dans les virages et en pente. En particulier avec des tracteurs équipés de pneus larges, cet équipement contribue sensiblement à améliorer la qualité du fourrage.

On trouve déjà depuis quelques années sur le marché des unités de fauche arrière à déplacement hydraulique latéral. En plus d’autres fonctions, cela permet de corriger des décalages de largeurs de coupe dans les virages et en pente. De la même façon, avec des bras d’attelage pivotants inférieurs, une adaptation au virage et à la pente est aussi possible. Toutefois, il arrive que la bande de fourrage laissée à l’avant par la faucheuse frontale dans un virage soit en partie écrasée par les roues du tracteur avant le passage de l’unité arrière. Une partie de la bande est écrasée et reste non fauchée, et en plus, de la terre s’incorpore au fourrage.

Avec les nouveaux bras d’attelage pivotants, en revanche, la faucheuse frontale pivote de façon active vers l’intérieur dans les virages proportionnellement au braquage des roues du tracteur. Cela évite ainsi le chevauchement du fourrage par la roue du tracteur et l’incorporation de terre indésirable. En plus, l’andain avant est moins écrasé. Pour la fauche en pente, le décalage lié à la pente peut être rattrapé en faisant pivoter les bras d’attelage.

Les bras d’attelage pivotants sont simplement insérés dans les supports de bras standards, de sorte que l’équipement a posteriori est facile. Puisque que ce kit ne nécessite aucune modification de la structure de la faucheuse frontale, tous les modèles de faucheuses, les neuves comme les plus anciennes, peuvent être équipées avec le kit. Les kits de bras inférieurs sont fabriqués par Hans Sauter GmbH tout spécialement pour les faucheuses CLAAS DISCO et le tracteur utilisé.

La plage de pivotement est de 30 cm maxi de chaque côté. Pour le pilotage, une connexion double effet est nécessaire. Pour les trajets sur route, les bras inférieurs pivotants sont sécurisés par un bloc d’arrêt. S’ils ne sont pas utilisés, ils sont pivotés en position haute et verrouillés.

Le dispositif de pivotement est disponible pour la 1ère coupe de 2020. Pour les commandes et le montage, veuillez-vous renseigner auprès de votre réseau de revendeurs de CLAAS.