Quand métier passionnant rime avec bon temps

1e prix du concours d'écriture 2025 En partenariat avec le journal Paysan Breton, Eureden a organisé pour l’année scolaire 2024/2025, un concours de rédaction d’articles sur le thème : « Le modèle agricole idéal pour demain (articulation vie professionnelle-personnelle) ». La participation à ce concours est ouverte aux étudiants des classes de BTS de France métropolitaine (ACSE, Productions animales, agronomie et systèmes cultures, protections des cultures, machinisme…) et des écoles d’ingénieur agricole, avec l’aide des professeurs. La participation se fait au titre de la classe. Félicitations à la classe du Lycée de Kernilien qui remporte la 1re place du concours.

Dans la campagne bretonne, un tel cheptel bigarré de 72 vaches laitières arrête l’œil du passant. Chez Yann Le Merdy et sa compagne, exploitants agricoles sur la commune de Louargat (22), on aime la diversité des races : Prim’Holstein, Normande, Jersiaise, Montbéliarde, Rouge Scandinave affichent leurs couleurs. Autant dire que ce troupeau illustre la réflexion menée par les deux exploitants sur le modèle agricole idéal leur permettant à terme de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Un système bien maîtrisé

Un système 100 % herbager sur 84 ha, des vêlages groupés de printemps, le recours à la monotraite, le projet de fermeture de la salle de traite 2 mois dans l’année sont les décisions prises depuis l’installation en 2005. Mais le souhait de s’orienter dans cette voie ne date pas d’hier. Après ses études supérieures dans l’enseignement agricole, Yann Le Merdy s’est engagé dans un modèle durable par conviction et philosophie de vie : la mise en place des MAEC (Mesures agro-environnementales et climatiques), la réduction puis la suppression de tout intrant chimique, des animaux soignés par homéopathie ; il ne restait plus qu’à labelliser l’exploitation en agriculture biologique, ce sera chose faite en 2015. Dans cette conduite d’élevage, « tout interagit ». selon les dires de M. Le Merdy.

Le troupeau coloré et diversifié de Yann Le Merdy.

Un emploi du temps rythmé, une vie équilibrée dans la foulée

L’orientation de l’exploitation ainsi que l’organisation annuelle du travail sur la ferme leur permettent d’accompagner leurs filles dans leur scolarité, en particulier la plus jeune, en classe de 6e. L’aide aux devoirs est pour le père de famille « un moment important et privilégié chaque soir ». Libérer du temps pour les soirées, les week-ends, les vacances est aussi essentiel pour le couple. Mais cet équilibre ne saurait être parfait s’il n’intégrait pas les engagements personnels des deux chefs d’exploitation. Yann Le Merdy est membre actif du Cedapa (Centre d’études pour un développement agricole plus autonome). À ce titre, il participe régulièrement à des réunions, collabore à des groupes (vêlages groupés) et suit des formations, indispensables selon lui pour améliorer sa pratique professionnelle. Dans le même temps, il se réserve des moments pour se consacrer à une de ses passions, la course à pied, qu’il pratique en club. « Il faut se détacher de son métier pour mieux le vivre et qu’il reste une passion », dit-il. Ceci ne saurait être complet sans le sens de la transmission qu’il possède : prendre le temps de rencontrer des jeunes (il a accepté sans hésitation notre demande d’interview pour la rédaction de cet article !), accompagner des stagiaires sur son exploitation. Un emploi du temps bien chargé mais nécessaire à son équilibre. Sa compagne n’est pas en reste, elle est investie au sein de « Solidarité Paysans », association qui lutte contre l’exclusion en milieu rural et apporte un soutien aux agriculteurs dans le besoin, indispensable en ces temps de crise du monde agricole. En somme, ce couple d’exploitants est aussi militant que généreux.

Un modèle agricole durable bien pensé et maîtrisé, des liens sociaux indiscutables et essentiels qui s’articulent autour de la vie de famille… Ne serait-ce pas là un des modèles agricoles idéal pour demain ?

Classe de BTSA ACSE du Lycée de Kernilien

Présentation du lycée agricole de Kernilien-Guingamp