25 types de déchets triés et valorisés

« Avec un record qui atteint 102 861 t, jamais nous n’avons collecté autant de plastique », rapporte Christophe Grison, président d’Adivalor en exposant le bilan 2024, lors d’une conférence de presse jeudi 30 janvier. Pour la Bretagne, cela représente 8 290 t (8,1 % de la collecte nationale). Pour 2025, Adivalor s’attend néanmoins à une baisse artificielle de la collecte, de par les stocks importants de fourrage dont il faudra parfois 2 ans pour les écouler. Atteindre 80 % de recyclage d’ici à 2030 Si l’ambition affichée est de collecter 100 % des plastiques à horizon 2030, le taux de collecte se monte actuellement à 80 % avec 70 % de recyclage. Pas moins de 25 types de déchets sont collectés et le champ de collecte ne cesse de s’élargir avec le lancement de récupération des pots horticoles professionnels usagés au printemps 2024 et le celui d’une filière de recyclage des emballages de produits de nutrition animale en 2023. « Pour ce créneau (sacs papiers et seaux), la communication est à poursuivre sur ces actions car les volumes collectés restent décevants (28 %). Peut-être est-ce dû au réemploi possible de ces contenants et du peu de place qu’ils prennent… », précise Ronan Vanot, le directeur. Plus de 90 % de ce qui est collecté est valorisé Si plus de 90 % de ce qui est collecté est valorisé, le marché du plastique est néanmoins chahuté. Pour les films de polyéthylène haute densité (bidons, filets balles rondes, filets anti-insectes…) ou le polypropylène (ficelles et big-bag), le marché est complexe, s’adressant principalement au secteur du bâtiment ou de l’automobile, deux secteurs en tension présentant une faible demande, mettant certaines structures de transformation en grande difficulté, face à des stocks volumineux. Les films de polyéthylène basse densité (enrubannage, bâche d’ensilage…) s’incrustent quant…