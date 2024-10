Observatoire des fourrages Bretagne : 36 kg MS/ha/jour

On a jamais consommé aussi peu de stock

Opinion – David, Ludovic, Sylvain – éleveur laitiers et allaitants à Arzal (56)

Avec 1 500 mm de pluie sur un an, nous sommes au double d’une année normale. On n’a jamais vu les prairies aussi vertes à cette saison dans notre secteur. Le pâturage se passe bien,avec 4-5 kg de MS ingérés les belles journées pour les vaches laitières qui produisent 28 L/VL. Elles vont continuer à sortir 4-5 heures tous les jours au minimum. Les génisses et les Limousines sonten 100 % pâturage. On rentre dans les parcelles à 9-10 cm de hauteur. La pousse a eu un creux ces derniers temps mais on sent cette semaine que cela repart. Les semis de RGH-TV et fétuque TB se sont bien passés début septembre, on devrait les faire pâturer dans un mois.On s’inquiète un peu pour l’ensilage de maïs. Il commence à se coucher sous l’effet des coups de vent. Nous ensilons 17 ha le 1er octobre, avec un objectif de 35 % de MS. 30 ha sont à faire d’ici 15 jours, mais il avance lentement en maturité. Si on n’atteint pas les 32 % de MS on se pose la question de couper plus haut, afin de limiter les jus au silo.