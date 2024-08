Ne pas se fier aux dates calendaires habituelles pour la floraison

Les semis de maïs ont été très étalés cette année en Bretagne. Une première vague de semis a eu lieu la semaine du 10 mai avec un avancement important sur certains départements (22). La deuxième vague a été étalée du 20 mai jusque début juin avec des retards importants dans certains secteurs (ex. Sud et Est 35). Les mois de mai et juin ont oscillé entre des hausses (début mai) et de fortes baisses de température (mi-juin). Ces différents éléments rendent difficile la prédiction de la date de floraison femelle et il ne faut surtout pas se fier aux dates calendaires habituelles. Ce stade est un premier repère important pour recaler le cycle du maïs et commencer à calculer des dates prévisionnelles de récolte notamment en maïs fourrage.

Premier repère pour calculer des dates prévisionnelles de récolte

Pour les semis autour du 10 mai

Pour les semis du 10 mai, les floraisons sur la moitié est de la Bretagne auront lieu sur fin juillet-début août. Pour l’Ouest, ces floraisons seront autour du 7-15 août pour des variétés très précoces habituellement cultivées dans ces secteurs.

Ces semis du 10 mai sont sur un avancement de cycle classique avec un léger retard par rapport à la médiane des 20 dernières années.

10 jours de retard pour les semis de fin mai-début juin

Les floraisons des semis de fin mai auront lieu à partir de mi-août sur l’est de la Bretagne voire fin août pour les semis tardifs de l’ouest de la Bretagne.

Ces semis ont subi un démarrage sur un mois de juin froid (malgré quelques jours à fortes chaleurs fin juin). Les maïs ont « patiné » en raison des températures froides de mi-juin provoquant un retard important sur le cycle décalant l’arrivée de la floraison à partir de mi-août. Concrètement, sur le site de Ploërmel, à la même date de semis au 30 mai, la campagne 2024 est en retard de 10 jours par rapport à 2023. Arvalis