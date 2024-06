Agrivoltaïsme, bois énergie, photovoltaïque, méthanisation. La coopérative Eureden accompagne les éleveurs sur les différents projets en lien avec l’énergie. « Pour une meilleure résistance au changement climatique ou pour renforcer le bien-être animal en extérieur grâce à l’ombrage produit, l’agrivoltaïsme fait partie des pistes étudiées par les agriculteurs, notamment les aviculteurs mais aussi les producteurs de bovins lait et viande », a détaillé Mathieu Dufour, consultant innovation Eureden lors d’une des journées ‘La terre nous réunit’.

« Nous avons cartographié le potentiel sur notre territoire et envisageons des projets de 1 à 15 hectares, amortissables sur 10 – 12 ans. Les projets doivent être cohérents et conformes avec la loi. » La production agricole devra rester la production principale et apporter un revenu durable. « Nous accompagnons les agriculteurs sur la partie contractualisation, sur les aspects juridiques. Nous les aidons à veiller à un partage de la valeur juste quand ils ont recours à des financeurs extérieurs », souligne Mathieu Dufour.

Coordination du chantier de récolte de bois

Concernant le bois énergie, « nous proposons à nos adhérents une offre ‘clé en main’ incluant un diagnostic, un plan de gestion durable de la haie et la coordination du chantier (coupe, broyage, valorisation). Une contractualisation va être mise en place pour l’alimentation en bois de la nouvelle chaudière de notre conserverie de Saint-Thurien (29) qui sera mise en service en 2026, dans l’objectif de remplacer le gaz. Le besoin sera de 9 000 tonnes/an de plaquettes », précise le consultant.

Agnès Cussonneau