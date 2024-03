Pommes de terre: Gestion des plants en 2024, que faire ?

La campagne 2024 démarrera d’ici quelques jours ou semaines, la réception, le

réchauffement et le traitement des plants constituent des étapes primordiales en amont de l’implantation de la culture de pomme de terre pour bien réussir celle-ci. Il est rappelé ici que l’utilisation de plants certifiés (répondant aux normes de certification et du règlement santé des végétaux) est fortement recommandée.

À la réception des plants, il est souhaitable que les producteurs procèdent à certaines vérifications

Vérifier la fermeté et l’état de germination du plant,

Prélever et laver un échantillon d’une centaine de tubercules par lot de plants,

Observer l’état sanitaire des tubercules et tout particulièrement la présence de rhizoctone,

de gale argentée et de dartrose ce qui conditionnera ensuite en partie le choix du

traitement à effectuer.

Ensuite, plusieurs précautions sont à prendre en ce qui concerne le stockage des plants

Mettre le plant à l’abri du gel, de la pluie et de l’humidité,

Ne pas le stocker dans un stockage ayant reçu un antigerminatif,

Ne pas le stocker de manière prolongée en big-bag (manque d’aération), cette pratique

a encore été trop observée en 2023 et plus les plantations sont tardives, plus celle-ci

est préjudiciable, il est important de la BANIR ! Il est préférable de vider les big-bags dès

leur réception dans des palox non traités avec des produits antigerminatifs, en ne dépassant

pas une hauteur d’une soixantaine de centimètres

a encore été trop observée en 2023 et plus les plantations sont tardives, plus celle-ci est préjudiciable, il est important de la BANIR ! Il est préférable de vider les big-bags dès leur réception dans des palox non traités avec des produits antigerminatifs, en ne dépassant pas une hauteur d’une soixantaine de centimètres Utiliser du matériel propre (désinfecté) et n’ayant pas reçu d’antigerminatif non plus,

Prévoir le stockage dans un endroit aéré pour éviter les phénomènes de condensation,

Attention aux différentes manipulations pour ne pas entrechoquer les plants.

Le réchauffement des plants constitue aussi une étape importante

Le réchauffement des plants, au minimum au stade point blanc, va permettre un meilleur

“démarrage de la culture”, une résistance accrue aux aléas climatiques de début de

campagne et se caractérise bien souvent par un rendement final plus élevé.

Pour arriver au stade “point blanc”, le plant doit être réchauffé entre quinze jours et trois

semaines avant la date prévisionnelle de plantation. Les plants doivent être manipulés à des

températures supérieures à 8°C. Pour cela, aligner les sacs ou les palox à l’abri de la pluie

et des gelées matinales, en laissant des “allées” pour faciliter l’aération et l’éclairage des

plants et limiter ainsi l’allongement des germes. Les producteurs peuvent aussi étaler les

plants (sur 30 cm de haut au maximum) sur un béton propre : 30 cm de hauteur maximale.

Traitements des plants : choisir le produit adapté à sa situation

Après examen d’un échantillon, deux possibilités sont offertes :



1) Le plant paraît indemne de rhizoctone brun et de gale argentée, de même que le sol de

la parcelle à planter : le traitement de conservation réalisé par le fournisseur de plants peut

être suffisant. Cependant, en cas de doute sur l’état de contamination de la parcelle, un

traitement du sol contre rhizoctone brun et/ou dartrose peut être réalisé en raie de

plantation.



2) Le plant est contaminé par l’un ou les deux parasites : dans ce cas, un traitement à la

plantation s’impose avec une spécialité unique ou un mélange homologué selon les

objectifs de production (cf tableaux ci-après).



Indépendamment du type de production, si le sol de la parcelle à planter présente un

risque rhizoctone brun et/ou dartrose, un traitement du sol en raie de plantation est

nécessaire avec une solution à base d’azoxystrobine.

Pour une lutte exclusivement contre le rhizoctone brun, de nombreuses solutions sont actuellement disponibles sur le marché, aussi bien en pulvérisation, qu’en poudrage (cf ci-dessous).

Pour la lutte conjointe contre le rhizoctone brun et la gale argentée, il existe aujourd’hui deux produits prêts à l’emploi, commercialisés sous le nom de CELEST 100 FS (fludioxonil) et de SERCADIS (fluxapiroxad) (en pulvérisation).

Un guide des bonnes pratiques des traitements de tubercules de semences de pommes de terre est disponible gratuitement en téléchargement sur les sites internet des organismes qui ont contribué à son élaboration (ARVALIS, Bayer Cropscience, Bretagne Plants, Comité Nord, Desmazières, DGAL, FNP3T, Germicopa, Grocep, Huchette Cap Gris-Nez, Triskalia), ainsi que ceux de l’UNPT et de SEMAE.

Plantations 2024, et le plant coupé ?

La tension sur la disponibilité en plants certifiés pour cette campagne est réelle, rares sont les producteurs qui pensent encore qu’il s’agit uniquement d’un bruit de plaine ou encore d’arguments purement commerciaux. On parle tout de même de 100 000 tonnes de plants français en moins par rapport à la campagne passée. Les causes sont multiples, à la fois techniques avec notamment des moyens de lutte qui se raréfient dans la lutte contre les pucerons, entrainant des refus pour cause de viroses, économiques avec un désengagement des producteurs de plants pour cause de moindre rentabilité ou encore climatiques avec des à-coups qui rendent de plus en plus complexe la sécurisation ou la stabilisation du rendement.

Pour cette année, en attendant des années meilleures, bon nombre de producteurs

pourraient avoir recours à la coupe des plants certifiés de gros calibres, supérieur à 50 mm

au minimum. C’est une pratique à risques (sanitaires notamment). Pour qu’elle ait le moins

d’impact possible sur la culture à venir, Arvalis rappelle ici quelques conditions d’usage, qui

peuvent s’apparenter aux bonnes pratiques qu’il faut respecter en cas de traitements des

plants sur table à rouleaux, à savoir :

Utiliser un matériel propre et désinfecté et le nettoyer et le désinfecter entre

chaque lot à couper. Cette règle doit être respectée tout particulièrement pour

du matériel utilisé collectivement,

chaque lot à couper. Cette règle doit être respectée tout particulièrement pour du matériel utilisé collectivement, Privilégier une journée ensoleillée (et venteuse) avec peu d’hygrométrie

ambiante,

ambiante, Le plant entier à couper doit être sain et indemne de pourriture avant le coupage,

Couper des tubercules réchauffés (> à 8°C),

L’intervalle de temps entre réception des plants et coupe ne doit pas dépasser

10 à 15 jours,

10 à 15 jours, L’intervalle de temps entre la coupe et la plantation ne doit pas excéder quelques

jours (une semaine maximum), l’idéal étant une coupe le matin pour une

plantation l’après-midi dans un sol ressuyé,

jours (une semaine maximum), l’idéal étant une coupe le matin pour une plantation l’après-midi dans un sol ressuyé, En règle générale, la coupe se fait à chaud avec des disques dont la température

est d’environ 250°C avec parfois application de talc afin d’assécher les

tubercules,

est d’environ 250°C avec parfois application de talc afin d’assécher les tubercules, Les plants coupés doivent être entreposés dans un endroit ventilé pour que

ceux-ci sèchent au plus vite et cicatrisent.

Il est primordial de respecter les indications ci-dessus car cette pratique s’expose à des risques non négligeables. Compte tenu de ces risques (en particulier de diffusion d’organismes nuisibles réglementés), La FN3PT proscrit d’ailleurs cette pratique et rappelle que la coupe d’un lot de plant entraîne sa « dé-certification » et que celui-ci n’est en aucun cas re-certifiable. Cela pose donc la question de la responsabilité du donneur d’ordre de la coupe et de l’éventuel échange ou revente de tels lots (qui de fait est interdite).

Auteur: Arvalis