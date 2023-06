Evel’Up et Agrial souhaitent rapprocher leurs OP Porcs

publicité

Dans un contexte tendu pour la filière porcine (inflation, forte rétractation des volumes de production…), Evel’Up et Agrial entrent en négociations exclusives pour rapprocher leurs OP Porcs. Ce projet vise principalement à mutualiser et à renforcer l’expertise technique, l’innovation et la performance commerciale des activités des deux structures.

Davantage de proximité

De plus, la complémentarité territoriale des activités de production porcine des deux coopératives est évidente : si les éleveurs adhérents d’Evel’Up sont essentiellement présents en Bretagne (Finistère, Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine et Morbihan), les adhérents producteurs de porcs d’Agrial sont principalement présents sur les régions Normandie, Pays-de-Loire et Centre ainsi que sur le département de l’Ille-et-Vilaine. Evel’Up et Agrial étant organisées en sections territoriales, ce projet de rapprochement confortera la proximité des coopératives et de leurs collaborateurs vis-à-vis des éleveurs-adhérents, grâce à la qualité de l’expertise et des services apportés pour accompagner les projets de chacun.

« Par ce projet de rapprochement, nous ne souhaitons pas uniquement massifier nos activités de production porcine. Nous souhaitons devenir la référence, toujours mieux accompagner nos éleveurs et relever les défis économiques, sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain. Ce projet témoigne ainsi de notre ambition forte pour pérenniser l’élevage porcin du Grand Ouest et de notre confiance absolue dans la pertinence du modèle coopératif pour ce faire » annoncent dans un communiqué de presse Philippe Bizien et Arnaud Degoulet, tous deux producteurs de porcs et respectivement Présidents d’Evel’Up et d’Agrial.