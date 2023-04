Décrypter le marché des amendements

Au démarrage de son projet de recherche appliquée sur l’idée de produire un amendement local et adapté aux besoins agronomiques à partir de coquilles Saint-Jacques, le Gab d’Armor a mené des recherches bibliographiques et scientifiques sur le sujet. Pour vulgariser ces connaissances, la fiche technique « Gestion de l’état calcique des sols bretons » a été publiée en janvier 2023. Dans ce document de 6 pages accessible à tous sur demande et bientôt en ligne, on apprend par exemple que seuls 4 % des volumes de carbonates extraits en France (hors chaux) sont destinés aux amendements agricoles, soit environ 1 million de tonnes par an (source : BRGM, 2017), la majorité étant destinée au secteur de la construction, aux industries sidérurgiques… Surtout cette fiche pratique et synthétique apporte des réponses aux questions que les agriculteurs se posent, estime la conseillère Sarah Choupault : « Quand on achète un amendement, quels critères observer ? Quelle est l’importance de la finesse de mouture du produit ? Quelle influence du taux d’humidité ? Quel intérêt accorder à des critères commerciaux comme la solubilité carbonique ? » L’outil revient aussi sur des conseils, explique comment réaliser un test simple pour savoir si le sol a besoin ou non d’un apport calcique.