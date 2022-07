Une journée nationale dédiée aux produits de serre

Le CTIFL propose une journée nationale consacrée aux produits de serre tomate et concombre, le jeudi 22 septembre. Le centre présentera les dernières innovations, les tendances du marché ainsi que les attentes du consommateur, afin d’accompagner le développement de la filière. Cette journée donnera des clés pour orienter ou conforter les choix stratégiques de la production de tomate et de concombre en France pour les années à venir, selon les systèmes de culture, les nouvelles techniques de production, les démarches qualité, la réglementation, les circuits de distribution et la qualité du produit. Ce rendez-vous, destiné aux professionnels de la filière tomate et concombre, s’articulera autour de conférences techniques, table ronde, présentations de posters et stands d’exposants. Au programme :

• 8 h 30 : accueil des participants ;

• 8 h 45 : introduction ;

• 9 h à 12 h : conférences et table ronde. Sujets : analyse de la demande et comportements des consommateurs, représentativité et tendances d’évolution des modes de production, qualité gustative et démarches environnementales : des leviers de valorisation possibles ? Le prix du gaz : effet conjoncturel ou structurel ? Quelles énergies pour le futur ? Comment valoriser l’offre tomate et concombre dans un contexte d’évolution des coûts de production ?

• 12 h à 14 h : village exposants en accès libre ;

• 14 h à 17 h : ateliers, avec la gestion intégrée de la nutrition des plantes : les nouvelles pratiques ; pilotage d’une serre technologique ; efficacité énergétique et nouvelles sources d’énergie ; segmentation de l’offre – évolution des systèmes de production et des circuits logistiques.

Inscriptions et renseignement : www.ctifl.fr, rubrique ‘Nos évènements’.