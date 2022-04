Indie Pop, star du Départemental Holstein

Si le titre de Grande championne revient au Gaec Le Bouillon de Saint-Germain-en-Cogles, les autres prix du concours Prim’Holstein de Rennes ont été largement partagés entre les éleveurs participants.

À l’occasion du Départemental Prim’Holstein qui a eu lieu à la Foire de Rennes le 26 mars, Gwendal Mancel, le président d’Holstiva, a salué « l’excellente dynamique » des éleveurs Prim’Holstein d’Ille-et-Vilaine. Après deux éditions annulées de la foire, 127 animaux venus de 42 élevages étaient présents cette année, départagés par le juge Jonathan Jégouzo, assisté par sa femme Olivia, éleveuse à Bubry (56).

« Une conservation exceptionnelle »

À l’issue de la compétition, la longévité l’a emporté incarnée par Indie Pop (Avic Sho x Tuffiac) appartenant au Gaec Le Bouillon qui avait commencé par obtenir un titre de 1re de section des vaches en cours de 7e lactation ou plus. « Cette vache affiche une conservation exceptionnelle, des membres de super qualité, beaucoup de solidité », a apprécié le juge qui a aussi mis en avant « son système mammaire impressionnant. »

Si les Holstein sont aujourd’hui capables de très bien vieillir, la relève est aussi assurée par de plus jeunes vaches à l’image de Tiergarten Obstinée (Impression x Bogart Mac) de la Ferme d’Opal, en 2e lactation, qui a obtenu une très belle 2e place du concours. « Elle est bien balancée avec un très beau pis. Sa largeur de poitrine a fait la différence. » L’élevage a aussi remporté le titre de Meilleur exposant.

La Meilleure mamelle adulte a été décernée à Caffort Miracle (Absolutred x Redman) du Gaec de Caffort, en 4e lactation, dotée « d’excellentes attaches et suspensions médianes et d’un placement de trayons remarquable. » Les trois animaux venus du Gaec Karrez, « très homogènes avec des beaux pis » ont gagné le prix d’ensemble. L’homogénéité du couple mère – fille du Gaec Cherel a aussi été récompensée.