AG Montbéliarde 35: Visite d’un système robotisé économe en zone séchante

Mardi 23 novembre 2021 à Val d’Anast aura lieu l’assemblée générale de Montbéliarde 35.

Au programme, est prévue la visite de l’exploitation laitière le GAEC LE GROULT de 100 vaches laitières (50% en race montbéliarde et 50% en race Prim’Holstein), chez Nathalie et Fabrice MACE, située à Val d’Anast. Ils vous présenteront leur système de production et leur stratégie basés sur la recherche d’économie et d’autonomie en système robotisé : 2 robots de traite, insémination par l’éleveur, 14 ha de luzerne, frais vétos à 2,23 €/1000 L produits, acupuncture et médecines complémentaires. Cette journée est ouverte à tous les éleveurs intéressés par la race !

Pour y participer, inscription au 02 23 48 26 83.