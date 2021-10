Des agriculteurs plantent l’avenir

La dynamique semble enclenchée sur le territoire de Morlaix Communauté dans le domaine des plantations de haies et de création de talus. « Cet hiver, 25 km de haies seront à nouveau plantées », se réjouit Jérémy Guy, technicien agricole et bocage pour la communauté de communes, lors de la remise des prix du concours agroforestier en catégorie implantation. Les haies « sont multicritères : elles protègent les troupeaux du vent et de la pluie, participent à la préservation de la qualité de l’eau et de la biodiversité, stockent du carbone ou peuvent même avoir une vocation fourragère », énumère-t-il. Dans ce dernier cas, des essences hautes ou basses sont sélectionnées pour que les animaux viennent manger les feuilles directement dans l’arbre, ou sur les branches coupées laissées au sol. « Au printemps, c’est un apport non négligeable de nutriments ». Les saules, érables, frênes, noisetiers, pommiers, poiriers sauvages sont appréciés des ruminants.

Pour cette 1re édition organisée sur le territoire, les 4 projets évalués ont été réalisés dans le cadre du programme régional Breizh Bocage. Guy Pennec, vice-président en charge de l’eau et de la biodiversité, salue « ces systèmes herbagers. Ce sont des actions rurales qui servent indirectement les urbains », souligne-t-il.

Le palmarès

1er prix : Gaec des Jonquilles à Lanmeur, 1,1 km de haies plantées à l’hiver 2018 ;

2e prix : Gaec du Liorz à Plouégat-Guerrand, création de 385 m de talus plantés et 815 m de haies ;

3e prix : EARL de Kerbabu à Plouigneau, création de 90 m de talus et plantation de 700 m de haies ;

4e prix : Thomas Gourvil à Garlan, création de 170 m de talus plantés et plantation de 200 m de haies.