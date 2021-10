Les endectocides (médicaments antiparasitaires) sont souvent utilisés contre les strongles gastro-intestinaux en traitement systématique à la rentrée à l’étable. Pour des raisons économique, environnementale et contextuelle, l’approche sélective est de plus en plus recommandée. À la SARL du Gohy à Le Mené (22), le traitement sélectif est connu depuis environ 20 ans. « Quand la mamelle…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous