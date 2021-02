Pendant 20 ans, Philippe Messager a géré des boiteries en urgence au serre-jarret. Passionné par la santé du pied et formé au parage en Espagne, le vétérinaire a fini par acheter une cage pour intervenir confortablement. Il lève les pieds de 1000 vaches par an. En Bretagne, entre des conduites 100 % en bâtiment et des…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous