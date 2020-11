Demande d’aide financière en ligne : un service pour tous

L’agence de l’eau Loire-Bretagne dématérialise le dépôt des demandes d’aides financières. Ce service, initié début 2020 pour les entreprises, s’étend à tous les demandeurs. Il permet à chacun de renseigner sa demande à son rythme et à plusieurs. Un avantage dans cette période de crise sanitaire où beaucoup se doivent de travailler à distance.

Près de 98 % des demandes d’aides sont à présent dématérialisées et 100 % dans le cadre des appels à projets ou à initiatives.

Un téléservice sécurisé en constante évolution

L’agence de l’eau Loire-Bretagne utilise le service « Démarches simplifiées », une plate-forme interministérielle en constante évolution qui offre des garanties de sécurité pour les données et un service d’aide en ligne.

Un bilan positif de l’expérimentation

Après neuf mois d’utilisation, plus de 800 demandes d’aides déposées en ligne et 8 formulaires créés, le bilan est extrêmement positif : des utilisateurs, industriels ou agriculteurs, expriment leur satisfaction : site simple d’utilisation, procédure claire, traitement rapide de la demande. L’agence de l’eau Loire-Bretagne a une gestion plus fluide des dossiers : échanges avec les demandeurs plus rapides, instruction facilitée.

Des bénéfices importants pour répondre rapidement aux demandes d’aides pour la reprise des investissements dans un contexte de crise sanitaire.

Des évolutions à venir

L’agence de l’eau Loire-Bretagne continue à prendre note des avis et des remarques des utilisateurs pour parfaire le service en ligne de dépôt des demandes d’aides. Les évolutions à venir de la plateforme « Démarches simplifiées » devraient permettre dans les prochains mois de dématérialiser l’accord ou le refus de la demande.

Un dépôt en ligne, chacun à son rythme

Pour déposer un dossier en ligne, suivez le guide. Sur le site « Aides et redevances » :

vérifiez si votre demande d’aide est concernée en utilisant le moteur de recherche Aide ou en consultant les fiches Aides qui vous concernent ;

accédez au formulaire de demande d’aide à partir de la fiche Aide ou du service en ligne ;

créez-vous un compte et identifiez-vous ;

créez et complétez le dossier sans oublier les champs obligatoires et les pièces demandées.

A tout moment, le demandeur peut enregistrer un brouillon, inviter une autre personne à enrichir ou modifier le dossier. Une fois le dossier déposé, il peut suivre son avancement et communiquer avec l’instructeur, par messagerie.

Accéder au téléservice – déposer sa demande d’aide