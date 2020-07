Déserts vétérinaires : vers un dispositif d’aide à l’installation

A l’occasion de l’examen du projet de loi Ddadue (adaptation au droit européen) en séance publique le 9 juillet, le Sénat a adopté un amendement du gouvernement permettant aux collectivités locales d’attribuer des aides à l’installation de vétérinaires, dans le but de lutter contre leur raréfaction dans certaines zones rurales. «Elles pourront verser des indemnités d’étude et de projet professionnel à des étudiants s’engageant, en signant une convention, à exercer sur leur territoire s’il se situe dans une zone désertée», résume le sénateur LR Laurent Duplomb, qui revendique l’initiative de ce travail réalisé en «concertation avec le gouvernement, les collectivités territoriales et les professionnels». Les modalités de ces aides, inspirées du dispositif de lutte contre les déserts médicaux, seront précisées par décret.