Comme à chaque fois, le suicide d’une agricultrice ou d’un agriculteur suscite une vague d’émotion et surtout d’indignation dans la communauté agricole locale touchée par le drame. Comme récemment à Briec (29). Meurtris, révoltés, les voisins de l’agriculteur qui a mis fin à ses jours se sont levés pour dire stop (lire p. 4). Ils ont voulu alerter l’opinion du drame silencieux qui touche la campagne. Avec plus d’un suicide par jour en France, selon les chiffres de la MSA, l’agriculture est en effet la catégorie sociale la plus touchée.

Les psychiatres spécialisés dans le suicide rappellent que les motifs du passage à l’acte sont souvent multifactoriels. Problèmes familiaux, détresse professionnelle, fragilité psychologique sont autant de facteurs qui se cumulent et s’entremêlent. Sans oublier la solitude qui frappe durement les paysans. Des paysans qui peuvent de moins en moins s’appuyer sur leurs voisins… car de voisins, il n’y en a plus. Aujourd’hui, l’isolement physique et psychologique est en effet une vraie tragédie pour de nombreux agriculteurs, qui plus est, se sentent stigmatisés par une société qui ne les comprend plus. Et qui trop souvent les accable injustement de tous les maux.

Les tensions économiques et financières ajoutent une couche supplémentaire à ce malaise. Pour mieux s’en sortir, trop d’agriculteurs croient trouver une issue dans la fuite en avant que constitue l’agrandissement. Et se retrouvent finalement submergés de travail et piégés par les dettes. Avec les nuages qui s’amoncellent sur le pouvoir d’achat du consommateur, les prochains mois augurent une guerre des prix dans le commerce alimentaire. Plus que jamais, les agriculteurs auront besoin d’un réel soutien de tous les acteurs professionnels et publics. Pas seulement des paroles, mais des actes.