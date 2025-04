Sécuriser le tourteau

« Il n’existe aucune réglementation sur la biosécurité dans les infrastructures portuaires », lance Christophe Michaut, chef produit acidifiants chez Vitalac Biotech. « Lorsque l’on stocke des matières premières dans ces locaux, seul le bon sens s’applique. » Face à cette absence de protocole, un essai d’un an a été mis en place dans une case de stockage à Montoir (44). « Nous souhaitons surtout renforcer notre protocole interne HACCP (système d’analyse de risques et de maîtrise des points critiques) », explique Jean-Baptiste Leménager, responsable exploitation chez Sea Invest. « Notre intérêt est de réduire les potentiels risques de contamination. »

Réduire le portage

L’essai s’est déroulé en 2024 dans une case de stockage de tourteau de soja d’une capacité de 9 000 tonnes. Au cours de l’année, cinq cycles vide-plein ont été complétés. À chaque fois que la case était vidée, deux opérateurs suivaient rigoureusement un protocole en 4 étapes. Le lieu de stockage était d’abord dépoussiéré et aspiré, désinfecté à l’aide d’une solution hydroalcoolique, acidifié pour éviter la recontamination par des entérobactéries, et enfin recouvert d’une flore de barrière composée de bactéries lactiques. Les trois solutions étaient appliquées à la main, à l’aide de pulvérisateurs. « En temps normal, nous dépoussiérons, balayons et aspirons uniquement à chaque cycle », précise Jean-Baptiste Leménager. Tout au long de l’essai, des analyses microbiologiques ont été effectuées par un laboratoire. « Les résultats ont montré une réduction du portage en entérobactéries après les traitements », indique Christophe Michaut. « De plus, aucune salmonelle n’a été détectée. »

Mécaniser

Convaincue par le protocole, Sea-Invest souhaite l’inclure en routine dans ses 20 cases de stockage. « Il faudra développer la mécanisation des étapes », déclare Jean-Baptiste Leménager. « Cela permettra de réduire le temps de travail, la pénibilité et les coûts d’application. » Ces derniers ont été estimés à 0,64 €/tonne stockée pour un cycle. Ils pourraient, d’après le responsable exploitation, être réduits à 0,50 €. Le planning d’exécution du nouveau protocole, aujourd’hui de 5 jours, pourrait quant à lui être réduit à 3 jours grâce à la mécanisation des étapes.

Réagir plus vite