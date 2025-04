Les restaurateurs à la rencontre des producteurs

En 2023, une enquête a été réalisée, sur le territoire d’Aqta*, auprès des acteurs de la restauration privée, pour connaître leurs besoins, leurs contraintes. « L’enquête visait à savoir où ils s’approvisionnent, auprès de qui… », précise Stéphane Soundron, conseiller projet alimentaire à la Chambre d’agriculture, « à identifier les freins et les contraintes pour s’approvisionner auprès des producteurs locaux ». Les réponses à cette enquête et un atelier pratique ont permis de mettre en lumière les actions les plus adaptées à mener dès cette année.Des liens sur le long termeDes « Rendez-vous délicieux » ont donc été organisés par les partenaires de la communauté de communes : la CCI du Morbihan, la Chambre d’agriculture et le Gab 56. « Deux à la ferme, à Locoal-Mendon et à Camors, un au restaurant Hello rivage à Ploemel. L’objectif des rencontres est de prendre le temps de se connaître, de faire découvrir de nouveaux produits, d’échanger sur des aspects logistiques (livraisons, quantité, fréquence…), essentiels pour tisser des partenariats sur le long terme ».Aqta espère une quinzaine de partenariats entre restaurateurs et producteurs. « De plus en plus de restaurateurs veulent relocaliser leur approvisionnement pour faire travailler des agriculteurs du secteur, adapter leur carte aux saisons ». La démarche leur impose de changer leurs habitudes en travaillant des produits bruts, en acceptant des ruptures d’approvisionnement en fonction des saisons… « Il faut optimiser la logistique sur le territoire ». Le prix résulte d’une négociation commerciale, « mais n’est pas un frein, ce qui peut être le cas en restauration collective ». Une cinquantaine de personnes ont participé aux rencontres. « Certains ont commencé à travailler ensemble », assure le conseiller.Bernard Laurent*Auray Quiberon terre Atlantique…