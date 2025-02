Des perspectives favorables ternies par le risque sanitaire

La marge bovin viande des éleveurs allaitants spécialisés progresse de près de 15 % en deux ans. En 2022-2023, avec des marges céréales au plus haut, les revenus augmentent largement dans nos systèmes allaitants bretons (clôtures juil. 22 – juin 23). Un an plus tard, la hausse des charges de structure de 10 %, à laquelle s’ajoute la baisse des marges céréales, fait chuter les revenus : -26 % chez les naisseurs (N) et -45 % en naisseur-engraisseur (NE).

+15% de progression de La marge bovin viande en deux ans

Hausse de l’ensemble des charges de structure

Le coût de la main-d’œuvre, lié aux charges sociales exploitant, augmente de 25 % en système NE et de 32 % en système N. L’inflation gonfle l’ensemble des autres postes de charges de structure (mécanisation, coûts énergétiques et foncier en particulier).

Notons que les amortissements bâtiments progressent de près de 22 % en système NE. Le taux d’endettement se stabilise autour de 37 %.

Sur les clôtures comptables à venir, les marges céréales 2024, impactées par de moins bons rendements, seront de nouveau plus faibles. Les marges bovins viande devraient progresser grâce à l’amélioration des prix de vente des animaux et à la diminution du coût alimentaire.

Prix des animaux en hausse

Des niveaux records de prix de vente des animaux sont atteints début 2025 avec quasiment 5,80 €/kg de carcasse pour le JB R et plus de 5,60 € par kilo de carcasse pour les vaches de réforme R (Cotations S3 de 2025, GEB-Idèle d’après FranceAgriMer).

Ces bons prix de vente devraient se combiner avec la baisse des coûts alimentaires dont le pic a été atteint en 2023-2024. Rappelons que ces cours élevés sont causés par des difficultés structurelles d’approvisionnement, ce qui risque à terme de déstabiliser la filière.

Il est nécessaire pour les éleveurs de se prémunir du risque sanitaire, via la vaccination, afin d’atteindre de bonnes marges viande en 2024-2025.

Mélanie Gautier / Cerfrance Bretagne

Une baisse de la disponibilité