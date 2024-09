La fête bat son plein et retrouve le soleil

Après la pluie, le beau temps… Le soleil s’est de nouveau montré généreux le dimanche dans le champ où se tenait Terre Attitude, à Ruca. Contraints de reporter l’ouverture du site un peu plus tard dans l’après-midi du samedi, les organisateurs se disent toutefois satisfaits de la fréquentation de cette édition 2024, 20e du genre. Au total, en en comptant les présents lors du concert du samedi et les visiteurs du dimanche, « nous approchons les 25 000 personnes », chiffre Alexandre Lefebvre, un des coprésidents. Ce genre d’évènement, « on n’en fait qu’un dans notre carrière. Cette année, il y avait de nouveaux arrivants qui pouvaient compter sur des générations plus anciennes. Le canton est dynamique et solidaire, et accueille de nombreuses productions animales : lait, porc, volaille… », ajoute Guillaume Nourry, autre coprésident, qui salue au passage l’engagement des bénévoles « qui ont répondu présent et se sont investis. Sans eux, ça aurait été très compliqué ».

Un canton dynamique et solidaire

Remettre les gens à la page

Ce que Gwénolé Corbel, président des Jeunes Agriculteurs des Côtes d’Armor, apprécie dans ce genre d’évènement, « c’est que l’on fait venir le public dans une fête agricole, notamment avec le concert du samedi soir. Terre Attitude est le bon moment pour remettre les gens à la page sur nos productions, sur la réglementation ou encore sur les technologies utilisées dans les exploitations. La pénibilité du métier n’est plus celle connue par nos parents, grâce à la robotique ». La fête peut enfin servir « à recruter et à installer, car même avec toutes les avancées technologiques, il faudra conserver l’œil de l’éleveur sur les animaux », conclut-il. À noter cette année, la forte affluence lors du concours de labour départemental, qui donnait accès au concours régional qui s’est tenu le dimanche. Autre nouveauté, une manche féminine pour cette épreuve de bonne utilisation de la charrue.

Fanch Paranthoën