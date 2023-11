Organisation du travail : plus d’yeux et de mains pour trier

Aussi bien pour les producteurs livreurs que pour les cidriers fermiers, avant expédition, stockage ou utilisation, le tri est un poste clé pour assurer la qualité de la récolte, rappelle Dominique Biche, conseiller spécialisé en arboriculture fruitière pour la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne. « Les mesures montrent que les pommes sont bien moins fermes que sur les quatre dernières campagnes à date identique. Une pomme plus tendre a plus de risque de s’abîmer en tombant. Et le processus de maturité étant largement enclenché, la récolte évolue d’autant plus vite… Or la pomme n’attend pas. »

Contrôle visuel en poste fixe

Reste que face à cette chute rapide, massive et précoce des fruits cette année, le ramassage n’intervient pas assez vite. « Habituellement, nous passons ramasser tous les 20 jours dans les vergers. Cette fois, dans l’idéal, il faudrait revenir tous les 15 jours… Les fruits restent plus longtemps au sol et il y a donc davantage de pourries », explique Jean-Marc Camus. À la Cidrerie de la baie, la plateforme de tri en poste fixe permet de passer 2 t de pommes à l’heure. Les opérateurs effectuent un contrôle visuel direct des fruits qui passent devant eux sur le tapis. « Quand il y a 1 % de pourries à écarter, nous savons faire. Mais déjà à 2 %, l’opération devient compliquée : les yeux et la main n’arrivent plus à suivre », détaille le producteur. « Dans ce cas, il faut donc plus d’yeux et plus de mains pour réaliser cette tâche. D’habitude, deux personnes prennent en charge le tri. Cette année, nous avons dû embaucher pour intervenir à trois ou quatre. »