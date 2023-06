Pousse de l’herbe : 30 kg de MS/ha/jour

La pousse de l’herbe mesurée du 31 mai au 5 juin est en moyenne de 30 kg de MS/ha/jour. Le temps très sec et le vent de nord-est ont encore fait baisser le niveau de croissance. Après une semaine sèche, on attend le retour possible d’orages pour le week-end.

Passage à la carte d’été

Les résultats de pousse de l’herbe sont présentés à partir de cette semaine sur la carte d’été. Le zonage a été établi par Météo France à partir des données de bilan hydrique (pluies moins pertes par évapotranspiration). Il ne prend pas en compte la profondeur des sols qui est propre à chaque exploitation.

Objectif : 30 jours de repousse

Afin de préserver les prairies et maintenir le potentiel de pousse, il est important avec ce temps sec de conserver un temps de repousse d’au moins 30 jours pour chaque paddock. Pour y parvenir :

• Dans les systèmes disposant de moins de 35 ares d’herbe par vache, la quantité de maïs distribuée peut être augmentée ;

• Dans les systèmes herbagers, l’apport d’enrubanné ou de foin pendant les traites permettra de soulager le prélèvement par le pâturage et d’éviter l’accélération des rotations sur les parcelles.

Cette distribution permettra d’attendre le retour dans le circuit de pâturage des parcelles fauchées courant mai. Si des parcelles en attente de fauche sont riches en trèfle et contiennent peu d’épis, elles peuvent aussi être

réintégrées dans le cycle de pâturage et valorisées au fil avant.

Jean-Marc Seuret et Françoise Guillois