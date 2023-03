Une costarmoricaine élue présidente de Prim’Holstein France

Céline Le Ru Le Laurent a été élue présidente de Prim’Holstein France le 15 février 2023. Elle remplace Bruno Béchet, qui conserve son engagement dans l’association en tant que membre du bureau.

Céline Le Ru Le Laurent élève un troupeau de 120 vaches avec son mari et deux apprentis à Ploezal (22). Dans un communiqué de presse, l’éleveuse annonce vouloir poursuivre les travaux de son prédécesseur et accentuer la promotion de la race. « Notre race est en capacité de s’adapter partout et ce quels que soient les systèmes. En Prim’Holstein, nous avons tellement de critères, tellement d’offres de taureaux disponibles, et de femelles partout en France qu’il est forcément possible de trouver des solutions adaptées à tous les élevages ».