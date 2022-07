Bien-être et santé, des prérequis d’une bonne reproduction

Le vétérinaire Christian Engel revient sur les notions de confort et de bien-être des animaux. Il rappelle que l’incidence des maladies d’élevage traditionnelles ont des conséquences qui pèsent jusque sur les résultats de reproduction. Pour Christian Engel, nutritionniste chez Chêne Vert, il y a une relation forte entre confort et bien-être des animaux et performances…