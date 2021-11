En début d’année, huit adhérents de la jeune Cuma de Théoulas ont lancé un groupe autour de l’utilisation d’un tracteur de 180 chevaux et d’outils de déchaumage et de semis. L’engin, livré en mars, va tourner plus que prévu. À l’ouest de Guingamp (22), la Cuma du Théoulas a été fondée en 2019 par une…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous