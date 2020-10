Thibault Le Masle à la tête des JA 56

Le 16 juillet dernier, Kevin Thomazo était élu au siège de président JA de Région Bretagne pour succéder à Thomas Guégan président sortant. Pour remplir pleinement ses fonctions, il souhaitait céder sa place de président du département, siège qu’il occupait depuis 2018. Thibault Le Masle est élu au siège de président JA 56 par le conseil d’administration. Il est agriculteur sur la commune d’Inguiniel dans le nord du Morbihan en production volaille de chair, porcs d’engraissement, et cultures. Élu depuis 5 ans dans le bureau JA 56 et pour la 4e année sur le dossier foncier, il siège depuis 2018 au poste de secrétaire général. Il participe activement à l’activité syndicale et à la défense du métier au travers des différentes instances et rencontres politiques. Dans la continuité de son poste de secrétaire général du département, il continuera le travail engagé sur tous les dossiers. La prise de poste de Thibault laissait vacant le siège de secrétaire générale JA 56. Johan Conan, impliqué depuis 3 ans au sein du réseau JA, et depuis 2019 responsable du dossier lait au sein du bureau JA 56, prend sa place. Installé sur la commune de Saint-Avé en production laitière, associé à son oncle, il est président du canton Vannes / Elven.