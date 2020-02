“Une vraie politique économique”

Alors que les textes réglementaires de la future Pac ne sont pas encore stabilisés, les débats sur le budget, le contenu et même la gestion de cette future politique européenne se multiplient à tous les échelons. Le Car (Conseil de l’agriculture régional), réunissant les principales organisations professionnelles agricoles de Bretagne, n’y fait pas exception. Dans un communiqué du 10 février, il exprime sa position, pour que « la Pac reste une réelle politique économique » :

-Disposant d’un budget a minima maintenu au niveau européen, par rapport à la programmation actuelle,

-Sans transfert supplémentaire du 1er pilier vers le 2nd pilier,

-Avec un 2nd pilier permettant d’accompagner équitablement la modernisation des exploitations, le renouvellement des générations, la transition agro écologique et le maintien des activités agricoles sur le territoire,

-Dont les fonds bénéficient avant tout aux agriculteurs,

-La plus commune possible pour éviter les distorsions de concurrence entre États membres,

-Dotée d’outils financiers et organisationnels agissant comme véritables leviers en faveur du revenu des agriculteurs,

-Soutenant tous les systèmes agricoles dans les transitions pour pérenniser l’agriculture dans toute sa diversité de filières et d’exploitations.