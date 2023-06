Serre verre : Cultiver à froid

Alain Guillou, responsable du pôle légumes sous abri de la station expérimentale du Caté de Saint-Pol-de-Léon (29), explique que « nous n’avons que peu de références de production à froid de tomate en outils performants, à savoir en serre verre avec écran thermique ». Pour répondre à la demande de producteurs ayant amorti leurs installations et désirant diminuer leurs coûts de production, le site observe le comportement et le rendement des plantes conduites sans chauffage, mais bénéficiant d’outil de pilotage comme un ordinateur climatique ou des systèmes d’irrigation. Les tomates ont été plantées au 15 mars, soit dans des substrats classiques soit en pleine terre, « pour réduire davantage les coûts. Les premières récoltes de fruits ont eu lieu à la fin mai ».

La nuit, la température n’est pas descendue en dessous des 12 °C au moment de la plantation. Cette ambiance plus fraîche « n’empêche pas d’utiliser la protection biologique intégrée », note l’expérimentateur.

Résultats à l’automne

Pas de conclusions encore sur les rendements de cet essai, mais les cultures « se présentent bien. Sanitairement, la conduite est adaptée : nous aérons le matin pour éviter les montées rapides en température et la condensation ». L’irrigation s’est aussi accordée avec le mode de culture, la partie en plein sol a bénéficié d’un bon arrosage avant plantation, suivie d’arrosages plus faibles.

« L’objectif est de faire un calcul technico-économique, afin de voir la rentabilité d’un outil amorti sur une période de production allant de fin mai à novembre ».