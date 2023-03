Ferme ouverte en brebis lait bio dessaisonnées

Comme chaque année, Agrobio 35 organise des fermes ouvertes professionnelles « pour mettre en avant des pratiques performantes et valoriser l’agriculture biologique », soulignent les organisateurs. La première se tiendra le 7 avril à Noyal-sur-Vilaine (lieu-dit La Rousselais) à 14 h, chez Véronique et Michel Rozé. « Installés sur une ferme en brebis laitières bio dessaisonnées, où l’autonomie fourragère est au cœur du système, ils évoqueront leur stratégie sur la conduite de l’herbe et comment ils produisent une alimentation de qualité. ».

Données sur l’élevage : SAU de 52 ha dont 46 ha de SPF, 260 brebis laitières (Lacaunes) à 362 L en moyenne, prairies multi-espèces, autoproduction de méteils riches en protéines. Entrée gratuite, inscription conseillée.

Contact : a.ronin@agrobio-bretagne.org – 06.24.35.75.40.

Dix autres fermes ouvertes suivront jusqu’au 30 novembre 2023. Programme complet ici.