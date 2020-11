Nettoyer le bord du paillage par brossage

Des bineuses équipées de brosses désherbent les passe-pieds tout en nettoyant la bordure du paillage. L’outil est utilisable sur tout type de plastique.

La bineuse Kult proposée par Terracteck et guidée manuellement désherbe le passe-pied en même temps qu’elle brosse la bordure du paillage. « L’idée est d’intervenir 15 jours après l’implantation de la culture, quand la terre est toujours meuble », explique Pierre Decourcelle qui présentait ce matériel lors d’une démonstration. La bineuse peut être utilisée sur des cultures à plat ou sur des planches formées par cultirateau, en inclinant les brosses pour qu’elles restent parallèles à la terre. Tous les paillages plastique peuvent être brossés, tout comme les géotextiles ou les paillages biodégradables.

De plus en plus agressives

« Le ruissellement sur le paillage peut former une bande de terre dure dans le passe-pied. Des disques inclinés découpent cette bande résistante avant le passage des brosses ». Ces dernières réaliseront une jonction parfaite entre la terre et le paillage.

Les 3 types de brosses montées sur la machine ont des agressivités croissantes : les blanches sont douces pour ne pas arracher le paillage, les bleues travaillent à la jonction entre le paillage et la terre, les oranges restent sur la terre. Ces brosses sont légèrement inclinées pour projeter les matières dans le passe-pied. La vitesse de rotation des brosses se règle en fonction de la vitesse d’avancement du tracteur : plus le tracteur avance vite, plus leur vitesse de rotation sera grande.