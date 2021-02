Obtenir gratuitement son Kbis, mode d’emploi

Pour beaucoup de démarches administratives, la présentation d’un extrait K ou Kbis est nécessaire. Désormais, via la solution d’identité numérique unifiée « MonIdenum », l’obtention de ce document indispensable est simplifiée et gratuite.

Réclamé depuis de nombreuses années, ce service numérique est très utile pour les dirigeants d’entreprise. En effet, il permet d’être réactif toutes les fois que les différents organismes exigent un extrait Kbis de l’entreprise. Véritable gain de temps, en quelques clics, cet extrait est désormais téléchargeable gratuitement.

Le sigle « MonIdenum » est l’abréviation qui renvoie à « Mon Identité Numérique ». Proposé par le Conseil national des greffiers et par Infogreffe, il s’agit d’un service entièrement gratuit et sécurisé. Il permet par ailleurs à toutes les personnes qui ont activé leur identité numérique de s’authentifier sur les services digitaux partenaires. En effet, le service fait le lien entre le demandeur et le registre du commerce et des sociétés.

« MonIdenum », un service en deux volets

En premier lieu, une fois votre « Idenum » activé, vous êtes associé aux Kbis de l’ensemble des entreprises que vous dirigez. Vous avez alors gratuitement accès à vos extraits Kbis numériques. En second lieu, ce service numérique vous permet d’être reconnu par les sites partenaires. À titre d’exemple, pour accéder au Tribunal digital, il suffit de vous identifier via la plateforme « MonIdenum ». Toutes vos actions en justice qui concernent l’entreprise vous sont accessibles : injonction de paiement, assignation en justice, requête au Président, déclaration de vos créances ou encore demande d’ouverture d’une procédure collective…

Se rendre pour la première fois sur la plateforme

L’activation de « MonIdenum » s’effectue en ligne, sur le site web : « monidenum.fr ». Quelques informations vous seront exigées : une adresse mail, un numéro de téléphone, la copie recto-verso de votre pièce d’identité. Par la suite, la procédure sécurisée vérifie votre identité en vous envoyant un code de confirmation sur votre adresse de messagerie électronique ainsi que sur votre téléphone portable.

Dernière étape, le site recherchera l’ensemble des entreprises qui sont associées à votre nom sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS), le Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) et celui des Entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL).

Pauline Gouriou / Cogedis