Présents aux halles de Lorient, tous les jours

Après quelques années d’investissements et de développement, l’entreprise familiale des Guégan, à Languidic, s’est stabilisée. La production de volailles est l’œuvre de l’EARL, conduite par Mériadec, le fils. Une douzaine de poulaillers, de 300 m2 à 1 000 m2, avec des parcours en plein air, permettent d’élever des poulets, des pintades et des volailles de fête (120 000 à 130 000 têtes). Elles sont nourries avec des céréales produites sur l’exploitation (70 hectares de cultures), des protéines non OGM, et sans antibiotiques. En parallèle, l’EARL vend des volatiles « démarrés », à une trentaine de jours, à des professionnels qui les engraissent dans leurs élevages.

Un atelier de découpe récemment agréé

Les volailles de la ferme de Keryvon sont vendues à 120 jours, au minimum (6 mois pour les chapons) à la SARL AVL (Abattoir-Volailles-Languidic), gérée par Mailys, la fille. L’abattoir est également situé à Languidic, près des bureaux de l’entreprise. « En plus de nos propres animaux, nous abattons des volailles pour des professionnels et des particuliers », précise la gérante. La chaîne travaille 15 heures par semaine.

de nouveaux marchés auprès de la grande distribution et des collectivités

« Nous avons obtenu un agrément pour faire de la découpe en fin 2024. Cela nous a permis de développer de nouveaux marchés auprès de la grande distribution et des collectivités. Leur clientèle préfère les pièces (filets, cuisses, pilons…) aux volailles entières. Les cuisses, plutôt vers les GMS, et les filets, vers les collectivités ». La structure compte également une cuisine pour élaborer des produits transformés cuits ou crus (saucisses, terrines, paupiettes, hachis parmentier…), vendus, comme les volailles, sous la marque « La ferme de Keryvon ». Sept salariés y travaillent à temps plein.

La moitié du chiffre d’affaires aux halles de Lorient

« C’est ma mère, Sandrine, qui gère le magasin des halles de Lorient, avec trois salariés, du mardi au dimanche. » L’entreprise vend également dans un magasin au bourg de Languidic, depuis 2023. Les enseignes de la grande distribution, qui proposent des volailles de Keryvon, sont situées à l’ouest du Morbihan (zone comprise entre Queven, Arzon et Pontivy). Deux camions effectuent les livraisons. La gamme est complétée par des préparations à base de lapins et de canards achetés chez des producteurs dans le secteur géographique.

Bernard Laurent

18 salariés, au total