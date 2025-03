Plus de 3 000 épandeurs Rollforce-Compact et Rollforce commercialisés depuis le lancement de la gamme

Depuis 1946, Rolland accompagne ses clients avec des solutions performantes et durables. Pionnier de l’épandage depuis 1958, le constructeur breton a su innover en proposant des équipements de haute précision. Avec ses gammes Rollforce-Compact, Rollforce et Rollmax, ainsi que ses technologies avancées comme le système TCEi et la pesée Rollcontrol Dynamique, Rolland optimise la fertilisation agricole tout en respectant l’environnement.

Rollforce Compact

Avec des capacités de chargement comprises entre 6 et 12 m³, la gamme Rollforce-Compact s’adapte à la topographie variée des parcelles. Elle se distingue par sa robustesse et son excellente stabilité. Conçue pour offrir une économie en puissance tout en facilitant le chargement et l’épandage, elle garantit un travail précis et homogène sur toutes les parcelles.

Rollforce

Avec des capacités de chargement comprises entre 13 et 22 m³, la gamme Rollforce est conçue pour garantir un épandage homogène et précis. Ses cadres interchangeables, herrissons verticaux ou table d’épandage, permettent une répartition optimale des matières organiques, maximisant ainsi leur efficacité agronomique. Adaptée aux contraintes des exploitations modernes, elle assure à la fois stabilité et performance sur tous types de terrains.

Rollmax

Avec des capacités de chargement comprises entre 20 et 35 m³, la gamme Rollmax permet d’accéder à des équipements de pointe inégalés pour une précision, un confort et une rapidité d’utilisation répondant aux attentes les plus exigeantes. La gamme offre aux CUMA, aux ETA, une maîtrise totale du processus, garantissant une productivité accrue et un confort d’utilisation optimal.

Le système TCEi : pour plus de polyvalence

Inventeur du principe de table d’épandage en 1992, Rolland continue d’innover avec le système TCEi (Transporter, Composter, Épandre par un entraînement Intégral des démêleurs). Ce dispositif permet une haute précision sur une large bande d’application, tout en s’adaptant à divers types de produits, qu’ils soient fins ou plus lourds. La qualité de la régularité transversale (répartition de l’épandage derrière l’épandeur) est obtenue par le flux horizontal de la table TCEi, tandis que la régularité longitudinale (qualité de vidange de la caisse) est obtenue par le tapis à barres rapprochées et par la chambre de décompression.

Les avantages du TCEi :

· Performance : épandage de 10 à 24m selon les produits.

· Polyvalence : dosage de 1 à 35T/ha selon les produits.

· Indépendance : fonction compostage incluse pour créer son propre andain de compost.

La pesée Rollcontrol Dynamique : pour un contrôle optimal

Pour garantir une répartition parfaite des fertilisants, Rolland a développé le système de la Pesée Rollcontrol Dynamique. Ce dispositif de pesée en temps réel ajuste automatiquement la dose hectare ciblée tout au long de la vidange de la caisse, en fonction du poids du chargement.

Ses principaux atouts :

· Efficacité technique : Pesée continue et réellement dynamique avec intelligence embarquée pour respecter très précisément le dosage hectare souhaité.

· Performance agro-environnementale : Très haute qualité de travail grâce au respect de la dose et à la précision de la table d’épandage TCEi pour une prestation exemplaire

· Confort de travail : Ecran de commande intuitif avec écran tactile, couleur, touches « pression » latérales et contrôle des fonctions hydrauliques.

· Accession à l’Agriculture de Précision grâce à la cartographie, à la modulation de dose, à la coupure automatique en bout de champ, au guidage… (en option).

Rolland, un acteur majeur du secteur

Avec plus de 3 000 unités commercialisées, les gammes Rollforce-Compact, Rollforce et Rollmax témoignent du savoir-faire et de l’innovation de Rolland dans le domaine de l’épandage. Grâce à des équipements de haute précision, tels que le système TCEi et la pesée Rollcontrol Dynamique, l’entreprise bretonne optimise la gestion des fertilisants tout en respectant l’environnement. En alliant performance, précision et durabilité, Rolland continue de s’imposer comme un acteur majeur en France et à l’international, proposant à ses clients des solutions toujours plus efficaces et adaptées aux enjeux agricoles actuels.