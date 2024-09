Sybelle et Tibet grimpent au sommet

Le concours interrégional Rouge des Prés s’est achevé sur la victoire de Tibet et de Sybelle, respectivement champion mâle et championne femelle. L’évènement a été jugé par Antoine Menard, éleveur du Maine-et-Loire qui fait vêler une centaine de Rouges des Prés par an. L’agriculteur possède également un atelier de 1000 cochons à l’engraissement. Il jugeait au Space pour la première fois.

De la finesse et de la mixité



Tibet, qui appartient à l’éleveur mayennais Pascal Laigle s’est distingué par ses aplombs, sa démarche remarquable et sa belle longueur de culotte. « C’est un taureau avec une grande mixité qui m’a tapé dans l’œil et qui aura très certainement un bel avenir dans la race », déclare Antoine Menard. Sybelle, élevée par Marie-Andrée Douet dans le Maine-et-Loire, possède « une démarche exceptionnelle » et a été remarquée par « sa grande finesse ». Antoine Menard l’a également félicité pour sa suite.

Extrait de Palmarès