Le vol de ces équipements connectés, qui représentent des investissements lourds pour les agriculteurs, engendre des pertes financières conséquentes. Les coûts de remplacement sont élevés, mettant à mal les budgets des exploitations. Mais les répercussions ne s’arrêtent pas là. La disparition de ces outils de pointe entraîne des interruptions majeures dans les opérations agricoles. Les machines automatisées ne peuvent plus travailler les sols, les drones cessent de surveiller les cultures, et les systèmes d’irrigation intelligents deviennent inopérants. La gestion des cultures, l’irrigation et la récolte s’en trouvent gravement perturbées.

500 GPS de tracteurs ont été dérobés en 2023

Au-delà des interruptions opérationnelles, ces vols compromettent également la précieuse collecte de données. Les dispositifs connectés enregistrent des informations cruciales sur les conditions du sol, les cultures et les prévisions météorologiques. La perte de ces données, souvent accumulées sur plusieurs saisons, porte un coup dur à l’agriculture de précision, qui repose sur l’analyse minutieuse de ces informations pour optimiser les rendements et gérer les ressources de manière durable.

Le vol d’équipements connectés en agriculture n’est donc pas seulement une affaire de biens matériels dérobés. Il s’agit d’un obstacle majeur à l’innovation et d’une menace pour la viabilité des exploitations agricoles. Face à ce défi, les agriculteurs doivent redoubler de vigilance et adopter des mesures de sécurité renforcées pour protéger leurs outils et les précieuses données qu’ils génèrent, assurant ainsi la continuité et l’efficacité de leurs opérations.

Des outils au service de l’agriculture de précision

Fixes ou mobiles, les équipements connectés collectent, géolocalisent et analysent des informations. Ils participent à l’optimisation de la précision, de l’usage, de la performance d’un tracteur ou automoteur agricole et de son matériel tracté ou porté. Sous cette appellation, on va retrouver les GPS, les barres de modulation, les volants électriques, les caméras infrarouges de guidage… Autant d’équipements qui valorisent, en temps réel, des données et informations pour optimiser les différents travaux agricoles. Ils aident à limiter la quantité d’intrants en évitant de repasser au même endroit ou en ne traitant que là où c’est nécessaire, à réduire le temps de travail et la consommation d’énergie, à faciliter le travail de nuit. Les équipements connectés sont des condensés de technologies, qui coûtent cher et peuvent faire l’objet de convoitises.

Des équipements connectés vulnérables au vol

Les équipements mobiles ont l’avantage d’être utilisables sur différents tracteurs mais sont aussi facilement démontables. Ces équipements connectés de haute technologie attirent donc les convoitises. En 2022(2), la gendarmerie a recensé 16 000 atteintes aux biens sur des exploitations agricoles. Parmi ces 16 000 atteintes, 402 procédures concernaient des vols d’équipements connectés, pour un préjudice qui se chiffre en millions d’euros. Parmi les vols, ceux de GPS sont de plus en plus fréquents. 500 GPS de tracteurs ont été dérobés en 2023. En plus de la perte d’équipement, le vol entraîne aussi la perte des données et la nécessité de réinvestir dans des licences d’activation, coût que la plupart des constructeurs refacturent entraînant des frais supplémentaires.

Face aux vols, des mesures de précaution s’imposent

Certains équipements connectés ont, de série, un dispositif mécanique de verrouillage à clé, qui ralentit, voire dissuade les voleurs. Si vous souhaitez vous équiper, sachez qu’il existe des GPS équipés de codes PIN au démarrage et des antennes intégrées au toit de l’automoteur.

Pour protéger ses équipements connectés, comme tous ses biens, des règles de prudence s’imposent :

• Retirez tous les équipements connectés avant de remiser vos matériels et placez-les en lieu sûr et sécurisé ;

• Stationnez vos engins loin des routes même pendant la pause déjeuner et fermez les cabines à clé,

• Privilégiez l’achat de GPS avec un code PIN au démarrage et d’antennes intégrées au toit ;

• Notez et tenez à jour les numéros de série de vos équipements, leur marque, modèle, année et leurs activations ;

• Adhérez au dispositif Alerte Agri en lien avec la gendarmerie. Pour renforcer votre vigilance, vous recevrez un SMS à chaque vol dans votre région ;

• Installez, en complément des protections mécaniques, un système de vidéoprotection sur votre exploitation, qui soit en capacité de vous alerter de toute intrusion, ainsi que des éclairages à détection.

En cas d’incident

Il existe des traceurs sans abonnement, qui peuvent être posés sur le GPS. Si vous êtes alerté d’une intrusion, appelez le 17 et attendez les secours. N’intervenez pas seul.

En cas de vol, interdisez l’accès au lieu et préservez les traces et indices pour l’enquête judicaire. Déposez plainte en mentionnant le numéro de série de l’équipement.

