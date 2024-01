La colère monte d’un cran

FDSEA – JA

Comme partout en France, la colère des agriculteurs s’est manifestée en Ille-et-Vilaine cette semaine au travers de trois opérations de blocages initiées mercredi par JA 35 et la FDSEA : au niveau de Bain-de-Bretagne, à Fougères et vers Tinténiac. Au total, près de 100 tracteurs et plus de 200 agriculteurs étaient mobilisés.

Ces actions plus fortes s’inscrivent « dans la continuité de celles menées à partir de novembre dernier », souligne Cyrille Herbert, co-président de JA 35, après « des retournements de panneaux dans de nombreuses communes », dénonçant les réglementations et injonctions contradictoires. Le 23 novembre, un mur pour « dire stop » avait été édifié devant la préfecture et le 6 décembre, un convoi de plus de 100 tracteurs avait défilé devant le Conseil régional puis la Draaf. « Depuis, rien n’a bougé ! »

Changer le mode de calcul du ratio

Les manifestants évoquent en particulier le régime d’autorisation préalable qui doit se mettre en place en Bretagne suite à la baisse du ratio régional de prairies et de pâturages permanents. « On ne peut pas accepter de figer les prairies dans notre région alors que le nombre de vaches baisse. » JA Bretagne demande « la suspension du régime tant que le mode de calcul du ratio n’aura pas été changé. »

Angéli Lebreton, co-président de JA 35, met aussi en exergue « la révision de la directive européenne sur les émissions (IED) qui va imposer de nouvelles normes à certaines filières d’élevage (hors-sol). » C’est l’intégralité de l’agriculture « qui doit être exemptée. »

Trop de contraintes, trop de justificatifs à fournir, davantage de dossiers à monter, c’est aussi « un coût supplémentaire et plus de temps à passer », pointe Cyrille Herbert. Il ajoute : « Les différents services de l’État doivent se coordonner pour simplifier. Et la transposition française des normes européennes ne doit pas ajouter des contraintes plus fortes. » Les responsables soulignent aussi le besoin de respecter la loi Égalim dans les négociations commerciales.