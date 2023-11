Du nouveau dans la gamme porcelet Eureden

Les 2 axes, traditionnellement travaillés « Appétence et sécurité digestive » ont été encore optimisés. Afin de conférer encore plus d’appétence à l’aliment, la part de céréale extrudée a été augmentée. La cuisson de l’amidon augmente la digestibilité pour le porcelet et par conséquent stimule la consommation alimentaire. Pour ce qui est de la sécurité digestive, notre deuxième axe de travail, elle est apportée par différents modes d’action :

L’utilisation de plusieurs anti-inflammatoires naturels : ces produits d’origine naturelle, par leur impact sur la santé intestinale, contribuent à l’optimisation des ingérés d’aliment.

Le renforcement de complexes d’acides : l’utilisation d’acide formique, lactique, d’acide benzoïque mais également d’acides gras à chaîne moyenne.

L’utilisation de post-biotiques : les post-biotiques influencent le fonctionnement du système digestif et contribuent au maintien des ‘bonnes’ bactéries tout en protégeant la barrière intestinale.

Ce nouvel aliment a été testé dans 24 élevages fragiles sur le plan digestif au sevrage et le taux de satisfaction a été de 80 % avec une amélioration sensible sur le plan de l’appétence et de la sécurité digestive. Novalia Protect s’impose donc comme une nouvelle étape pour la maîtrise du sevrage, d’autant plus qu’il est désormais fabriqué, comme tous nos aliments 1er âge, en totalité dans l’usine de Broons, laquelle a bénéficié de nombreux investissements pour arriver à une bonne maîtrise de ces produits. Novalia Protect vous permettra par conséquent de faire votre sevrage en toute sérénité.

Le service Nutrition Eureden