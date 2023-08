Des plants bretons pour créer une bambouseraie

Après son Bac pro électrotechnique obtenu en Bretagne, Hugo Le Potier a rejoint la capitale pour intégrer une école d’ingénieur du son. « Je suis passionné de musique électronique, c’est pour cette raison que j’ai choisi cette orientation pour mes études et la ville de Paris. Après mes 3 années d’études d’ingénieur je suis resté sur Paris pendant 2 ans pour pratiquer la musique en parallèle de mon emploi dans la restauration. Puis, au moment de l’arrivée du Covid il n’y avait plus de travail, j’ai donc décidé de revenir en Bretagne », raconte Hugo, âgé aujourd’hui de 27 ans. S’ensuit une grosse remise en question. Le jeune homme passe beaucoup de temps avec son grand-père qui était aviculteur sur la commune du Quillio (22). « Je cherchais une idée de création d’entreprise en lien avec le vivant, quelque chose de palpable qui garde une valeur. »

2 000 plants de bambous poussent à l’extérieur.

Une serre créée dans l’ancien hangar agricole

En août 2021, après avoir mené différentes recherches, Hugo a l’idée de se lancer dans la culture de plants de bambous à partir d’une graine pour créer une pépinière. « J’ai créé une serre dans un hangar situé sur l’ancienne exploitation agricole de mon grand-père. J’ai remplacé les anciennes tôles par des translucides. » Le jeune entrepreneur a commandé en Chine des graines de la variété Phyllostachys Edulis appelé plus communément bambou Moso. « Le bambou est une herbe géante qui a la particularité de ne fleurir qu’une seule fois dans sa vie avant de mourir. Partir d’une graine permet donc en théorie de mettre le cycle de floraison à zéro et donc d’espérer une culture à long terme. J’espère voir des cultures se développer sur au moins 50 ans. »

600 à 1 000 plants/ha

Hugo possède aujourd’hui 4 400 plants dans la serre et 2 000 en extérieur. L’entrepreneur envisage de vendre ses plants à des agriculteurs bretons pour une plantation au printemps prochain. Il s’adresse donc à des agriculteurs qui désirent se diversifier en créant une bambouseraie. « La plantation se fait manuellement sur une base de 600 à 1 000 plants par hectare selon leur taille. Il faut irriguer la culture les premières années. Le début d’exploitation se fera au bout de 6 ans environ et la pleine production arrive entre 10 et 12 ans après la plantation. En croisière, la récolte se fait une fois par an et on peut espérer exploiter la culture pour les 50 années suivantes. » C’est une variété traçante qui va vite coloniser la parcelle dans laquelle il est planté. Il faut donc prévoir de creuser une tranchée autour de la parcelle pour qu’il ne s’étale pas dans les champs alentour.

Les micro-pousses se développent dans des box de culture. Les jeunes pousses de chou rouge sont appréciées pour son concentré de saveur de chou et sa fraîcheur.

Le coût des plants est d’environ 15 000 €/ha

De 15 à 25 € le plant

Le producteur de plants table sur un prix de vente à entre 15 et 25 € l’unité selon le développement du plant. Pour lui le débouché le plus intéressant sera celui des matériaux composites mais qui peut aussi servir à faire des vêtements, de l’isolant ou d’autres matériaux innovants. Au-delà de ces débouchés, une bambouseraie peut absorber 30 % de CO 2 de plus qu’une forêt. « C’est un investissement sur le long terme, le coût des plants est d’environ 15 000 €/ha et il faut compter 3 000 € pour le matériel d’irrigation qui pourra servir quelques années plus tard pour une nouvelle plantation. Le chiffre d’affaires annuel que l’on peut espérer est de 2 500 €/ha à partir de la 6e année qui pourrait monter à 10 000 €/ha passé 10-12 ans selon les débouchés. »