Les JA 56 soutiennent l’installation des jeunes

Les Jeunes Agriculteurs du Morbihan (JA 56) ont organisé leur forum d’installation jeudi 9 décembre 2021 à Noyal-Pontivy. Lycéens et étudiants se sont donc rassemblés pour venir échanger avec les JA et les 22 partenaires présents.

« Le premier objectif des JA est l’installation », introduit Thibault Le Masle, président des JA 56. « En 2021, la Bretagne a compté 437 nouveaux installés ».

Une présentation du dispositif à l’installation a également été présenté par la Chambre d’agriculture régionale de Bretagne. Enfin, certains membres du bureau des JA 56 ont partagé leur parcours. « Il est extrêmement important de bien s’entourer », annonce Jérémy Choquet, responsable du dossier volailles. « Cela permet de rester au courant de toutes les aides disponibles et de sortir la tête du guidon, surtout les premières années ».