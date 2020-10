Stabulation sur caillebotis : moins de dermatites, moins d’accidents, plus de confort, plus de lait !

Gaec la Gendrotais à Plélan le Grand (35) : 1 an d’expérience dans la stabulation vaches laitières en caillebotis Profil et ECO de chez Anders Beton

La nouvelle stabulation de 180 places logettes du GAEC de la Gendrotais a été mise en service en octobre 2019.

Alex Barel témoigne :

« C’est après avoir visité un bâtiment très protégé du vent et ayant pourtant une très bonne ambiance que notre choix c’est définitivement porté sur une stabulation dont l’une des caractéristiques était la combinaison de caillebotis PROFIL et ECO de chez Anders Beton.

Devant le robot de traite nous avons choisi le caillebotis ECO pour augmenter l’attractivité de la zone robot. C’est réussi, puisque nous sommes à plus de 3 traites par jour en moyenne.

Aujourd’hui nous sommes contents de notre choix. Les vaches sont propres et en presque un an nous n’avons eu à déplorer aucune réforme due à une glissade ou une blessure sur les caillebotis.

Les caillebotis ECO et Profil sont raclés plusieurs fois par jour par un robot.

Nous parons les pieds à chaque tarissement, mais c’est plutôt de l’entretien et de la vérification que du rattrapage.

Comme les sols sont assez secs, la corne est solide et nous avons constaté une diminution de plus de la moitié des dermatites par rapport à notre stabulation avec racleur d’avant. On repère très bien les chaleurs puisqu’elles n’ont pas peur de chevaucher ou de se laisser chevaucher. Les vaches marchent en confiance et elles n’ont pas peur non plus de se mettre à 3 pattes pour se lécher.

Nous avons également constaté une très forte amélioration de la qualité du lisier par rapport à notre fosse extérieure non couverte d’avant. »

Caractéristiques des caillebotis Anders Beton :

Bords finis à la fraise

Classés XA3

Moins d’absorption d’eau Moins de croûtes Plus antidérapants Plus hygiéniques



Les caillebotis PROFIL (dessous) sont rainurés dans le sens de la poutre pour :

Garder l’eau sur la poutre, et mieux éviter la formation de croûtes

Ne pas abimer les bords des caillebotis et éviter des blessures aux pieds

Les caillebotis ECO (dessus) combinent les avantages du béton et du caoutchouc :

Le béton permet :

Une usure optimale du sabot Aux vaches de se coucher dans les logettes De rouler dessus



Le caoutchouc permet :

Une diminution de la pression sur les articulations L’absence d’angles blessants



L’alternance des matériaux rend le caillebotis très antidérapant pour l’animal et l’humain

ECO pour Ecologique :

Par sa forme, il diminue l’émission d’ammoniac Pour aller plus loin plus tard, il offre la possibilité d’intégrer les vannes anti-émission



Dominique van der Velden, PDG Anders Beton

Anders Beton a l’ambition de vous offrir par l’innovation le meilleur caillebotis possible, qui augmente la rentabilité de votre élevage et vous donne plaisir à travailler.

La rentabilité de votre élevage passe par les pieds de vos vaches, le plaisir de travailler passe par leur confort et aussi le vôtre. C’est pour ça que nous avons développé d’abord le caillebotis PROFIL, puis le caillebotis ECO, avec l’aspect basse émission en plus.

